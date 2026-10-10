بازرس کل استان کرمان با تجلیل از مطالبه‌گری رسانه‌ای برنامه «سرزده» صداوسیمای استان، از رفع بخشی از مشکلات کلینیک تأمین اجتماعی و پیگیری مطالبات باقی‌مانده مردمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، دادخدا سالاری در جمع مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی، با تقدیر از عوامل صداوسیمای مرکز کرمان، برنامه سرزده را اقدامی مؤثر در انعکاس بی‌واسطه مشکلات مردم و مطالبه‌گری رسانه‌ای دانست.

وی با اشاره به طرح مشکلات کلینیک تأمین اجتماعی در این برنامه گفت: بخشی از مشکلات این کلینیک در استان برطرف شده و بخشی دیگر نیز با پیگیری مسئولان در دست بررسی و رسیدگی است.

سالاری تأکید کرد: برنامه سرزده با حضور میدانی و به تصویر کشیدن دغدغه‌های مردم، زمینه توجه مسئولان و پیگیری مطالبات را فراهم می‌کند. در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی نیز وظیفه همه ماست که با وجود محدودیت‌ها، میدان خدمت‌رسانی به مردم را خالی نکنیم.