یوسف قرشی با قهرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش جوانان پسران، ضمن کسب عنوان نخست، به‌عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب شد و باران روحانی نیز با قهرمانی در بخش دختران، جواز حضور در تیم ملی جوانان ایران را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمایندگان استان یزد در پایان سه روز رقابت در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش جوانان جمهوری اسلامی ایران، موفق شدند در هر دو بخش پسران و دختران به ترکیب تیم ملی راه یابند.

در بخش پسران، یوسف قرشی اسکواش‌باز یزدی، با عملکردی موفق در جایگاه نخست ایستاد و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد. علی رحیمی‌کاری از آذربایجان شرقی دوم شد و آریا عمودی‌نژاد از تهران و فرزاد حق‌خواه از خراسان جنوبی به‌ترتیب رتبه‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، چهار بازیکن برتر این بخش به تیم ملی جوانان پسران ایران راه یافتند.

از نکات قابل توجه این رقابت‌ها، موفقیت یوسف قرشی با وجود سن کمتر از ۱۷ سال است. این اسکواش‌باز یزدی علاوه بر کسب مقام نخست، به‌عنوان کاپیتان تیم ملی جوانان پسران ایران انتخاب شد؛ در حالی که سه بازیکن دیگر راه‌یافته به تیم ملی در رده سنی زیر ۱۹ سال قرار دارند.

در بخش دختران نیز باران روحانی نماینده استان یزد، با کسب مقام نخست مسابقات انتخابی به تیم ملی جوانان ایران راه یافت. آیدا قانعی از اراک نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، دیگر بازیکن منتخب این بخش شد. همچنین باران محمدپور از تهران و پرنیان نجفی از اصفهان پیش‌تر با نظر کادر فنی به تیم ملی دختران راه یافته بودند.

با این نتایج، اسکواش استان یزد در هر دو بخش دختران و پسران تیم ملی جوانان ایران نماینده خواهد داشت؛ موفقیتی که با قهرمانی یوسف قرشی و انتخاب او به‌عنوان کاپیتان تیم پسران و حضور باران روحانی در تیم ملی دختران به دست آمد.