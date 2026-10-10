نهمین جشنواره گردوی روستای طاد با هدف معرفی ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی، ترویج گردشگری بومی و احیای آیین‌های سنتی منطقه، با حضور جمعی از مسئولان، گردشگران و اهالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این رویداد که به یکی از نماد‌های گردشگری کشاورزی در شهرستان تفرش تبدیل شده است، امسال با استقبال قابل‌توجهی از سوی گردشگران همراه بود.

در این جشنواره، غرفه‌های متعدد با هدف ارائه محصولات جانبی و فرآورده‌های باغی، بستری برای معرفی اقتصاد خرد روستایی فراهم کردند که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

بخش فرهنگی جشنواره نیز با اجرای آواز محلی، جلوه‌ای از غنای فرهنگی و اصالت قومی منطقه را به نمایش گذاشت. این اجرای آیینی که با هدف حفظ میراث ناملموس تفرش صورت گرفت، با استقبال مخاطبان مواجه شد و بر جذابیت‌های گردشگری رویداد افزود.

یکی از محور‌های اصلی نهمین جشنواره گردوی طاد، تمرکز بر ترویج صنایع غذایی بومی بود. در همین راستا، غرفه‌های طبخ غذا‌های محلی با استفاده از گردوی تازه، با اقبال عمومی روبه‌رو شد. کارشناسان معتقدند تنوع‌بخشی به محصولات مبتنی بر گردو و تجاری‌سازی غذا‌های بومی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار گردشگری غذایی در روستای طاد و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

برگزاری این جشنواره، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، فرصتی برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های توسعه صادرات محصولات باغی این روستا بود.