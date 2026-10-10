نقشه های هواشناسی عبور ریز موج‌هایی را در خوزستان نشان می‌دهد که، سبب افزایش ابر و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات و وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید و برخاستن گرد و خاک موقتی در ساعاتی از بعد از ظهر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز یکشنبه عبور ریز موج‌هایی را نشان می‌دهد که، سبب افزایش ابر و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات و وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید و برخاستن گرد و خاک موقتی در ساعاتی از بعد از ظهر دربرخی مناطق استان بویژه درنیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

همچنین تا اواسط هفته تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود. جریانات جنوبی و مرطوب نیز از اواخر روز دوشنبه ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی باعث افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد و سپس با گسترش این جریانات از روز سه شنبه به بعد در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی شاهد شرجی خواهیم بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

هواشناسی همچنین درباره وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تند باد لحظه‌ای از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت یکشنبه در مناطق شمال غربی، غربی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان و گردوخاک در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان هشدار زرد صادر کرد.

در شبانه روز گذشته آغاجاری، امیدیه، هندیجان با دمای ۴۳.۷ و ایذه با دمای ۱۸.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۹ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.