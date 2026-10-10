مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در جریان حضور در شرکت متد و جلسه با مدیران این مجموعه، بر بررسی پرونده‌های معوق، رفع موانع اجرایی و تسریع در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی علیزاده مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در جریان حضور در شرکت متد و جلسه با مدیران این مجموعه، مسائل مرتبط با ثبت سفارش و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان را بررسی کرد و بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای مسئول برای پیگیری پرونده‌ها و تسهیل فرآیند تأمین تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های در انتظار اقدام افزود: بررسی وضعیت ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تکمیل مدارک و اعتبار نمایندگی شرکت‌های تأمین‌کننده باید با دقت و هماهنگی انجام شود تا موانع هر پرونده مشخص و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها پیگیری شود.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت استمرار دسترسی جانبازان به تجهیزات مورد نیاز تصریح کرد: تأمین تجهیزات توان‌بخشی و سایر اقلام تخصصی مورد نیاز این گروه باید متناسب با ضرورت و اولویت مصرف‌کنندگان پیگیری شود و در این مسیر، الزامات فنی و قانونی نیز به‌طور کامل رعایت شود.

علیزاده همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های کارشناسی و اجرایی، بررسی دقیق مشخصات و مستندات کالاها و پیگیری پرونده‌ها تا تعیین تکلیف نهایی تأکید کرد.

در این جلسه مسائل مرتبط با تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان و راهکارهای پیگیری پرونده‌های معوق مورد بررسی قرار گرفت.