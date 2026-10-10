رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب از تأمین اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای احداث پیش‌بیمارستان چهاربرج خبر داد و گفت: با اخذ مجوز‌های قانونی، این طرح مهم درمانی وارد فاز اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یوسف روستا با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی در شهرستان تازه تأسیس چهاربرج گفت: با توجه به جمعیت قابل‌توجه این منطقه، نگاه ویژه به حوزه بهداشت و درمان برای پاسخگویی به نیاز شهروندان از اولویت‌های اصلی دانشکده است.

او با اشاره به پیگیری‌های مستمر طی دو سال گذشته برای تحقق این طرح تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، موفق به اخذ مجوز «ماده ۲۳» برای احداث پیش‌بیمارستان چهاربرج شدیم که گام بلندی در برای تثبیت جایگاه درمانی این شهرستان محسوب می‌شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب درباره جزئیات تأمین مالی این طرح گفت: برآورد اولیه بودجه مورد نیاز برای ساخت این مرکز ۱۲۰ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن از طریق اعتبارات عمرانی فرمانداری چهاربرج و ۵۰ درصد دیگر توسط دانشکده علوم پزشکی میاندوآب تأمین خواهد شد.

روستا با بیان اینکه این پروژه اکنون آماده پیمان‌سپاری است، افزود: در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود عملیات احداث این پیش‌بیمارستان ظرف مدت دو سال به پایان رسیده و خدمات آن در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پیش‌بیمارستان، احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت در روستا‌های تابعه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از دستور ویژه مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای رفع موانع مالی خانه بهداشت روستای «مرادخانلو» خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

روستا همچنین درباره خانه بهداشت روستای «فیروزآباد» گفت: مقرر شده است ۵۰ درصد از اعتبارات مورد نیاز این طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأمین شود تا با تکمیل فرآیند واگذاری به پیمانکار، عملیات اجرایی آن کلید بخورد.