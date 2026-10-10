انجمن جراحان عمومی مازندران با برگزاری کنگره سه روزه بازسازی پستان در بیمارستان شمال آمل، از جدیدترین روش‌های درمانی و تکنیک‌های بازسازی پس از جراحی سرطان سینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش تخصصی بازسازی پستان با حضور بیش از ۱۵۰ پزشک متخصص، جراحان عمومی و محققان از سراسر کشور در سالن همایش‌های بیمارستان شمال آمل برگزار شد. این کنگره با هدف بررسی پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی پستان پس از درمان سرطان، با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران برگزار گردید.

دکتر محمدمهدی رضایی، رئیس انجمن جراحان عمومی مازندران، در این نشست اظهار داشت: هدف اصلی ما بهره‌گیری از دانش روز جراحی برای ارائه خدمات تخصصی با کیفیت بالاتر به هموطنان است.

وی افزود: در این کنگره، موضوعاتی نظیر اصول جراحی انکوپلاستیک، بازسازی با ایمپلنت و فلپ‌های اتولوگ، تکنیک‌های نوین ماموپلاستی و جراحی ژیناکوماستی مورد بررسی قرار گرفت و کارگاه‌های آموزشی عملی نیز برای پزشکان برگزار شد.

دکتر رضایی همچنین با اشاره به برگزاری چندین عمل جراحی زنده از اتاق عمل بیمارستان شمال آمل، از اشتراک‌گذاری تجربیات عملی میان پزشکان استقبال کرد. وی تأکید کرد: هدف اصلی این کنگره، اهمیت آگاهی، تشخیص زودهنگام و دسترسی به درمان تخصصی برای افزایش امید به زندگی است.

دکتر ابوالفضل افشارفرد، نایب‌رئیس انجمن جراحان جنرال ایران، در این کنگره با ارائه آماری امیدبخش گفت: برخلاف گذشته که برداشتن کامل پستان روش رایجی بود، امروزه در بیش از ۹۰ درصد موارد، با استفاده از تکنیک‌های جراحی مناسب، امکان حفظ پستان برای بیماران فراهم است.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص پیش از لمس توده، افزود: شناسایی بیماری در مراحل اولیه، حتی پیش از اینکه توده با دست قابل لمس شود، از طریق ماموگرافی و سونوگرافی، شانس درمان را به شدت افزایش می‌دهد. هدف ما از توانمندسازی جراحان، حفظ کیفیت زندگی بیماران و بازگشت آنها به زندگی عادی است.

در بخش دیگری از این همایش، دکتر مرتضی ملوک، مدیر درمان بیمارستان فوق‌تخصصی شمال آمل، از توسعه زیرساخت‌های ویژه در این مرکز خبر داد.

وی افزود: بیمارستان شمال با راه‌اندازی دستگاه ماموگرافی سه‌بعدی و ایجاد کلینیک تخصصی غربالگری پستان، امکان تشخیص به‌موقع را فراهم کرده است.

دکتر ملوک با تأکید بر رفع نیاز بیماران در تمامی مراحل درمان گفت: در کلینیک جدید غربالگری، فعالیت متخصصان زنان و رادیولوژیست‌ها به‌گونه‌ای سازمان‌یافته که پوشش کامل خدمات از مرحله تشخیص تا جراحی و بازسازی پستان میسر باشد. همچنین تجهیزات اتاق عمل بیمارستان برای انجام پیچیده‌ترین جراحی‌های بازسازی پستان کاملاً آماده است.

در پایان، متخصصان حاضر در کنگره بر لزوم رعایت سبک زندگی سالم شامل حفظ وزن مناسب، فعالیت بدنی منظم و تغذیه سالم برای پیشگیری از عوامل خطر سرطان پستان تأکید کردند.