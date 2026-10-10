\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0 \u00a0\u0622\u0642\u0627\u06cc \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u06af\u0645\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u0648\u0632\u0646\u06cc \u06f3\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u0627\u0631\u0632\u0634\u06cc \u06f4\u06f1 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n \n