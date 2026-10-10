به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی دختران کمتر از ۱۹ سال قهرمانی کشور که از چهارشنبه (۱۵ مهر) در بندرترکمن آغاز شده بود، با قهرمانی گلستان یک به پایان رسید.

در دیدار نهایی این مسابقات تیم‌های گلستان یک و هرمزگان دو به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده گلستان دو بر صفر حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

در روز پایانی این رقابت‌ها که با حضور ۲۸ تیم آغاز شده بود، چهار دیدار مرحله نیمه نهایی، رده بندی و نهایی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

دیدار‌های نیمه نهایی

گلستان (۱) ۲ – تهران (۱) صفر (۲۱بر ۸ و ۲۱ بر ۷)

گلستان (۲) صفر – هرمزگان (۲) ۲ (۱۸ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۲۱)

رده بندی

گلستان (۲) ۲ – تهران (۱) ۱ – (۲۱ بر ۲۳، ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵بر۱)

نهایی

گلستان (۱) ۲ – هرمزگان (۲) صفر (۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۷)

رده بندی نهایی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۹ سال کشور به شرح زیر است:

قهرمان: گلستان یک (حنانه رجایی، سایرا آق ارکاکلی) مربی: ثریا قلیچ نیازی

نایب قهرمان: هرمزگان دو (مریم امیری، فاطمه ملایی) مربی: محبوبه رنجبری

مقام سوم: گلستان دو (زهرا جنگجوی، مارینا کاظمی) مربی: سارا رستاقی

رتبه چهارم: تهران یک (باران عبدالحسین زاده، ملینا محمدی) مربی: لیلا مجاور