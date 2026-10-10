رئیس قوه قضائیه شخصاً با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمان مربوط به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد و کارچاق‌کنی، به گفت‌و‌گو پرداخت و پرونده را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، در ادامه دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه مقابله با فساد، جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبان عناوین و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمان مربوطه که از مهم‌ترین باند‌های فساد و کارچاق‌کنی هستند، به گفت‌و‌گو پرداخت و پرونده را بررسی کرد.

شناسایی باند فساد از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)

اعضای این باند مهم فساد و کارچاق‌کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.

شاکی پرونده موصوف دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشور است. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود، به‌دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.

ادعای دروغ اعمال نفوذ و اخاذی از شاکی

متهم اصلی پرونده در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه را مطرح می‌کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می‌نماید و همین‌طور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان عالی می‌شود. این متهم با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل‌وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.

شاکی پرونده حاضر که در پرونده اصلی خود به همراه ۱۴ متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده حاضر ارتباط می‌گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران به وی واگذار می‌نماید. در مجموع، ارزش اموالی که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از شاکی اخذ کرده بود، چند هزار میلیارد تومان می‌شود.

متهم دیگر پرونده؛ وکیلی که ادعای نفوذ در دیوان عالی داشت

متهم دیگر پرونده حاضر، فردی بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعای اعمال نفوذ در دیوان عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده در نتیجه ارتباط با همین متهم، ادعای آشنایی با برخی از قضات دیوان عالی را نزد شاکی پیش کشیده بود و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.

تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین پرونده

در جریان حضور رئیس قوه قضائیه در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمان حاضر شدند. نکته قابل تأمل، تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین پرونده بود. حتی شاکی پرونده نیز در پاسخ به سؤالات موشکافانه رئیس قوه قضائیه پیرامون کلیات پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ‌های متناقض و متعارضی ارائه می‌کرد؛ فی‌المثل او مدعی بود که متهمان پرونده مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خود او. پس از طرح این ادعا، قاضی‌القضات از این فرد پرسید چگونه در دادگاهی که او متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟ نکته جالب‌تر آن بود که این فرد حتی از دادنامه صادره و رأی ۸ سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود؛ البته پس از سؤالات تخصصی رئیس قوه قضائیه مشخص شد که این فرد درباره پرونده اولیه‌ای که به محکومیتش انجامیده، خود را به بی‌اطلاعی می‌زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد.

ماجرای ۱۵۰ هزار دلار و ۵ پاسخ متناقض در ۵ دقیقه

یکی از متهمان این پرونده که ۱۸ سال به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، ۱۵۰ هزار دلار از شاکی پرونده با واسطه‌گری متهم ردیف اول به عنوان یک قسط دریافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به این سؤال مشخص رئیس قوه قضائیه که اکنون آن ۱۵۰ هزار دلار را در کجا نگهداری می‌کند، طی ۵ دقیقه ۵ جواب متناقض داد؛ نخست مدعی شد ۴۰ هزار دلار را به وکیل دیگری داده، سپس گفت دلار‌ها را در منزلش نگهداری می‌کند، پس از اینکه رئیس قوه قضائیه خطاب به او گفت «یعنی الان جای دلار‌ها در منزلت مشخص است؟»، پاسخش را عوض کرد و گفت دلار‌ها را در یک صرافی مشخص نقد کرده است. در ادامه، وقتی آقای محسنی اژه‌ای مشخصات آن صرافی را خواست، او از اساس منکر وجود صرافی شد و گفت فردی که دلار‌ها را نقد کرده، صراف نیست بلکه موبایل‌فروش است. رئیس قوه قضائیه به او یادآور شد که در این فقره نیز مرتکب قاچاق ارز شده است.

ماجرای باغ ۱۵۰۰ میلیاردی در فرشته تهران

متهم ردیف نخست پرونده در ابتدا منکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است؛ لکن در ادامه، در نتیجه سؤالات موشکافانه و نکته‌سنجی‌های رئیس قوه قضائیه، محرز شد که مشارالیه چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی جا زده است. همچنین متهم ردیف اول در ابتدای پاسخ‌های خود منکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ ولی با تتبع و نکته‌سنجی رئیس قوه قضائیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقریبی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان را از طریق وکالت بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.

هشدار رئیس قوه قضائیه به شاکی: فقدان حسن نیت، بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند

در ادامه این جلسه، محسنی اژه‌ای خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی‌توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که «مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید»؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمان این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می‌دانستید که روند‌های طی‌شده توسط متهمان، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمان رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه، این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرف «از دست دادن مال» آنها را در جایگاه «بزه‌دیده» یا «قربانی» قرار می‌دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودن معامله یا فرایند، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند. در حقوق، ما مفهومی به نام «فقدان حسن نیت» داریم. البته در پرونده حاضر، با عنایت به ابعاد پرونده پیشین فرد شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، باید بررسی‌های بیشتر و جامع‌تری به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیر معتنابهی از اموال را در اختیار متهمان گذاشته است.

برخورد قاطع با مدعیان اعمال نفوذ و جاعلان عناوین

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: تکلیف متهمان این پرونده نیز مشخص است و چنان چه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مر قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضائیه، جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبان عناوین و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.