تالار‌های مختلف شرکت بورس کالای ایران در نخستین روز معاملاتی هفته (شنبه ۱۸ مهر ماه) میزبان عرضه مجموعاً ۳۳۰ هزار و ۸۰۴ تن انواع کالای صنعتی، معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و صادراتی هستند.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۲۵۰ هزار و ۴۸۸ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۵۵ هزار و ۳۴۰ تن سیمان، ۵۶ هزار تن کلینکر، ۳۷ هزار و ۶۴۸ تن قیر، یک هزار تن آلومینیوم، ۴۵۰ تن عایق رطوبتی و ۵۰ تن مواد شیمیایی می‌شوند.

۶۰ هزار و ۵۶۱ تن محصول شامل ۶۰ هزار و ۴۸۶ تن فولاد و ۷۵ تن مس در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۴ هزار و ۲۹۸ تن محصول است. این محصولات شامل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۲۴۸ تن مواد پلیمری و ۱۰۰ تن قیر می‌شود.

در تالار فرعی هم ۵ هزار و ۴۵۷ تن فولاد روی تابلو می‌رود.