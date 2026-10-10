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آئین بزرگداشت یکصدو ششمین سالگرد درگذشت علامه سیدمحمدباقر درچهای در مسجد جامع شهر درچه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت الله سیدابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری در این آیین گفت: از خدمات ویژه علامه درچهای که از ایشان به عنوان استاد الساتید یاد میشود میتوان به تربیت شاگردان و پرورش علما و مجتهدین بزرگی همچون آیت الله سیدحسین بروجردی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله شهید سیدحسن مدرس، آیت الله سیدجمال گلپایگانی، آیت الله حاج آقارحیم ارباب، نام برد.
وی گفت: در دوران پهلوی، رضاخان که در فکر تطمیع روحانیت بود، هدایایی برای علامه درچهای فرستاده و ایشان از پذیرش آن خودداری کرد و وی به دستور رضا خان به طور مشکوکی در حمام عمومی درچه به شهادت رسید.
امام جمعه درچه و نوه علامه درچهای نیز گفت: آیت الله سیدمحمدباقر درچهای در حدود سال ۱۳۶۲ هجری قمری در شهر درچه دیده به جهان گشود.
حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی افزود: وی با ۲۳ واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) منتسب است و به این سبب وی را موسوی لقب دادهاند.
نوه علامه درچهای گفت: آیت الله سیدمحمدباقر درچهای پس از گذراندن دروس ابتدایی، از حدود ۱۳ سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و در مدت بیش از ۱۰ سال از محضر اساتیدی همچون آیت الله میرزا ابوالمعالی کلباسی، آیت الله میرزا محمدباقر چهارسوقی و آیت الله میرزامحمدحسن نجفی اصفهانی کسب فیض کرد.
وی افزود: ایشان در حدود سن ۲۵ سالگی عازم نجف اشرف شد و در حدود ۱۴ سال از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف همچون آیت الله میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ سیرازی)، آیت الله میرزا حبیب الله رشتی و آیت الله سیدحسین کوه کمرهای کسب علم کرد و سپس به تدریس فقه و اصول در شهر نجف پرداخت.
حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی گفت: آیت الله درچهای در سال ۱۳۰۳ هجری قمری به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه نیم آور اصفهان مشغول تدریس شد و ۴۰ سال استاد بلامنازع درس خارج فقه و اصول و کلام در حوزه علمیه اصفهان بود.
آیت الله سیدمحمدباقر درچهای سرانجام در ۲۸ ربیع الثانی سال ۱۳۴۲ هجری قمری دار فانی را وداع گفت و پیکرش در تکیه کازرونی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.