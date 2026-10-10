به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت الله سیدابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری در این آیین گفت: از خدمات ویژه علامه درچه‌ای که از ایشان به عنوان استاد الساتید یاد می‌شود می‌توان به تربیت شاگردان و پرورش علما و مجتهدین بزرگی همچون آیت الله سیدحسین بروجردی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله شهید سیدحسن مدرس، آیت الله سیدجمال گلپایگانی، آیت الله حاج آقارحیم ارباب، نام برد.

وی گفت: در دوران پهلوی، رضاخان که در فکر تطمیع روحانیت بود، هدایایی برای علامه درچه‌ای فرستاده و ایشان از پذیرش آن خودداری کرد و وی به دستور رضا خان به طور مشکوکی در حمام عمومی درچه به شهادت رسید.

امام جمعه درچه و نوه علامه درچه‌ای نیز گفت: آیت الله سیدمحمدباقر درچه‌ای در حدود سال ۱۳۶۲ هجری قمری در شهر درچه دیده به جهان گشود.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی افزود: وی با ۲۳ واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) منتسب است و به این سبب وی را موسوی لقب داده‌اند.

نوه علامه درچه‌ای گفت: آیت الله سیدمحمدباقر درچه‌ای پس از گذراندن دروس ابتدایی، از حدود ۱۳ سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و در مدت بیش از ۱۰ سال از محضر اساتیدی همچون آیت الله میرزا ابوالمعالی کلباسی، آیت الله میرزا محمدباقر چهارسوقی و آیت الله میرزامحمدحسن نجفی اصفهانی کسب فیض کرد.

وی افزود: ایشان در حدود سن ۲۵ سالگی عازم نجف اشرف شد و در حدود ۱۴ سال از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف همچون آیت الله میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ سیرازی)، آیت الله میرزا حبیب الله رشتی و آیت الله سیدحسین کوه کمره‌ای کسب علم کرد و سپس به تدریس فقه و اصول در شهر نجف پرداخت.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی گفت: آیت الله درچه‌ای در سال ۱۳۰۳ هجری قمری به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه نیم آور اصفهان مشغول تدریس شد و ۴۰ سال استاد بلامنازع درس خارج فقه و اصول و کلام در حوزه علمیه اصفهان بود.

آیت الله سیدمحمدباقر درچه‌ای سرانجام در ۲۸ ربیع الثانی سال ۱۳۴۲ هجری قمری دار فانی را وداع گفت و پیکرش در تکیه کازرونی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.