به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین الله‌داد رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی در تشریح شاخص‌های ارزیابی وضعیت سکو‌های داخلی، میزان بازدید پست‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این بستر‌ها را نشانه‌ای از پذیرش مستمر این ابزار‌ها در میان مردم دانست.

وی با اشاره به گزارش‌های ماهانه «رادار فضای مجازی» تأکید کرد: ثبات در تعداد کاربران در ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده تثبیت جایگاه سکو‌های ایرانی است.

رئیس مرکز پایش و فراداده همچنین با اشاره به توانمندی بالای مهندسی جوانان ایرانی، خاطرنشان کرد: چالش اصلی در این مسیر، نه کمبود دانش، بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و شبکه ملی اطلاعات است.

وی در پایان با اشاره به تجربه مردم در دوران بحران و جنگ، پایداری خدمات سکو‌های ایرانی را نسبت به سال گذشته «چشمگیر» خواند و بر لزوم ایجاد امنیت روانی برای حفظ اعتماد کاربران تأکید کرد.