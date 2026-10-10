مدیرکل راه‌آهن یزد از برگزاری باشکوه یادواره سالیانه شهدا در این مجموعه خبر داد و گفت: این مراسم هر سال با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار می‌شود و امسال نیز با استقبال گسترده حاضران همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، یادواره سالیانه شهدای راه‌آهن یزد با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای راه‌آهن، شهدای کارمند و دیگر شهدای کشور برگزار شد.

سادات‌حسینی مدیرکل راه‌آهن یزد، با اشاره به برگزاری سالیانه این مراسم اظهار کرد: این یادواره هر سال در راه‌آهن یزد برگزار می‌شود و به لطف خدا، استقبال و شور حاضران در هر دوره نسبت به سال قبل بیشتر می‌شود.

وی افزود: یادواره امسال به یاد و نام همه شهدای جنگ‌های تحمیلی، رهبرمجاهد شهیدانقلاب و شهدایی برگزار شد که در جریان جنگ‌های اخیر به شهادت رسیدند.

مدیرکل راه‌آهن یزد با تشریح برنامه‌های این مراسم گفت: مداحی و مرثیه‌سرایی از جمله بخش‌های این یادواره بود و همچنین سخنران ویژه‌ای برای تبیین شرایط موجود و آگاهی‌بخشی به حاضران دعوت شده بود.

سادات‌حسینی با ابراز خرسندی از حضور پرشور شرکت‌کنندگان در این مراسم تصریح کرد: خوشبختانه یادواره امسال نیز با استقبال خوبی در حال برگزاری است و امیدواریم در سال‌های آینده نیز این مراسم با شکوه و شور بیشتری برگزار شود.

یادواره سالیانه شهدای راه‌آهن یزد با هدف گرامیداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، هر سال در این مجموعه برگزار می‌شود.