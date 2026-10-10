آرین سلیمی، قهرمان المپیک و تکواندوکار کرمانشاهی تیم ملی ایران، با کسب پنج پیروزی پیاپی، نشان طلای رقابت‌های گرندپری تکواندو پاریس ۲۰۲۶ را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آرين سليمی، قهرمان المپيک و تکواندوکار کرمانشاهي تيم ملی ايران، با کسب پنج پيروزی پياپی و غلبه بر حريف انگليسی در ديدار نهايی، مدال طلای رقابت‌هاي گرندپری تکواندو پاريس ۲۰۲۶ را در وزن مثبت ۸۰ کيلوگرم به دست آورد.

آرين سليمي قهرمان المپيک ۲۰۲۴ پاريس، در سال ۲۰۲۶ نيز با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسيا، جام آزاد کره جنوبی و جام رياست فدراسيون جهانی در آسيا و همچنين قهرمانی بازی های آسيايی ناگويا، کارنامه افتخارات خود را پربارتر کرد و روز گذشته نيز با قهرمانی گرندپری پاريس، موفقيتی ديگر را به مجموعه دستاوردهای بين‌المللی خود افزود.