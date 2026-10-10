به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، پارمیس حبیبی دانش‌آموز خلاق و پرتلاش دبیرستان فرزانگان دوره اول شهرستان رشت، موفق شد در دهمین دوره جشنواره ملی نوجوان خوارزمی، رتبه دوم کشوری را در محور «تولیدات ریاضی» از آن خود کند.

جشنواره نوجوان خوارزمی به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های علمی-پژوهشی دانش‌آموزی، بستری برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد‌های برتر در عرصه‌های مختلف علمی و مهارتی است.

کسب این رتبه ملی توسط دانش‌آموز گیلانی، بار دیگر بر جایگاه رفیع نخبگان دانش‌آموزی استان در نظام تعلیم و تربیت کشور صحه گذاشت.