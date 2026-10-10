کتاب «مِثلی» شامل ۲۱ روایت از نویسندگان و فعالان فرهنگ و هنر درباره نخستین مواجهه آنها با خبر شهادت رهبر انقلاب، به کوشش مهدی پیرهادی در انتشارات میخ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «مِثلی» مجموعه‌ای از روایت‌های شخصی نویسندگان و فعالان فرهنگی و هنری از روز ابتدایی آغاز جنگ تا لحظه شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب است؛ اثری که می‌کوشد این واقعه را از دریچه تجربه‌ها، احساسات و خاطرات افرادی از فضای فرهنگ و هنر ثبت کند.

این کتاب ۲۱ روایت را در بر می‌گیرد و از جمله افرادی که روایت‌هایشان در آن گردآوری شده، می‌توان به سمیه عالمی، فائزه طاووسی، مهدی پیرهادی، محسن آزادی، محمدرضا شهبازی، محمدمهدی شیخ صراف و محمدامین سلیمی اشاره کرد. راویان در این اثر، تجربه شخصی خود را از آغاز جنگ و لحظه‌های سپری‌شده تا مواجهه با خبر شهادت رهبر انقلاب بازگو کرده‌اند.

گردآوری روایت‌ها و تدوین این مجموعه را مهدی پیرهادی بر عهده داشته است. «مِثلی» نخستین کتاب منتشرشده با محوریت ثبت روایت‌های افراد از نخستین مواجهه با خبر شهادت رهبر انقلاب معرفی شده است؛ موضوعی که در قالب روایت‌های متنوع، به ثبت تجربه‌های فردی از یکی از رخداد‌های مهم و تأثیرگذار روز‌های جنگ می‌پردازد.

انتشار این کتاب همچنین تجربه تازه‌ای برای انتشارات میخ به شمار می‌رود؛ ناشری که پیش از این بیشتر با آثار طنز شناخته می‌شد و اکنون با انتشار «مِثلی»، اثری با موضوع ثبت روایت‌های شخصی از جنگ و خبر شهادت رهبر انقلاب را در کارنامه خود قرار داده است.

این کتاب یکشنبه ۱۹ مهرماه در باغ کتاب تهران رونمایی می‌شود.