رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: جمع آوری زکات واجب و مستحبی در خراسان جنوبی، در نیمه نخست امسال ۵۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت.

رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: مردم خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۲۹ میلیارد تومان زکات واجب و مستحبی پرداخت کردند که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.

حجت الاسلام فلسفی افزود: اقلام ۹ گانه زکات شامل گندم، جو، خرما، گوسفند، محصولات باغی و جالیزی است.

رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: از محل پرداخت زکات، ۲۰ هزار نفر خدماتی از جمله کمک به بازسازی مسکن، بسته تحصیلی، هزینه‌های درمانی و جهیزیه دریافت کردند.

حجت الاسلام فلسفی گفت: ۹۲ درصد زکات جمع آوری شده در بخش محرومان و ۸ درصد در بخش طرح‌های عام المنفعه هزینه شده است.

وی تعداد مؤدیان جمع آوری زکات را ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در خراسان جنوبی اعلام کرد.