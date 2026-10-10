شهر وین، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، (۲۴ مهرماه) میزبان کنفرانس علمی-پژوهشی با عنوان «هویت دینی و هویت جهانی؛ چشم‌انداز‌هایی برای گفت‌وگوی بین‌ادیانی» خواهد بود. این رویداد با حضور جمعی از اندیشمندان، استادان دانشگاه و فعالان عرصه گفت‌وگوی ادیان از ایران و اتریش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در شرایطی که جهان معاصر با چالش‌های بنیادین در حوزه‌های هویت، همزیستی فرهنگی ، مهاجرت، جهانی‌شدن و نسبت سنت‌های دینی با تحولات مدرن روبروست، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان) با هدف بررسی این چالش‌ها، میزبان این نشست تخصصی است.

گفت‌وگو؛ راهبردی برای همزیستی، نه حذف تفاوت‌ها

محور اصلی این کنفرانس، واکاوی نسبت میان هویت دینی و مسئولیت مشترک در قبال آینده بشریت است. برگزارکنندگان این همایش تأکید دارند که هدف از گفت‌وگوی بین‌ادیانی، نادیده گرفتن تفاوت‌های اعتقادی نیست؛ بلکه تمرکز بر این است که چگونه پیروان ادیان مختلف می‌توانند ضمن حفظ ارزش‌ها، مناسک و هویت اختصاصی خود، در جامعه جهانیِ پساسکولار، به تعامل و همکاری سازنده دست یابند. این نشست ابعاد مختلفی نظیر نقش رسانه‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین و پدیده مهاجرت بر هویت دینی را بررسی خواهد کرد.

حضور نخبگان علمی و دینی

در این کنفرانس که به مدیریت پیتر هایدر، رئیس فدراسیون جهانی صلح (Universal Peace Federation) در اتریش برگزار می‌شود، صاحب‌نظران برجسته‌ای به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت:

دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور؛ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای عالی گفت‌وگوی ادیان (به صورت برخط)

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای عالی گفت‌وگوی ادیان (به صورت برخط) پروفسور Franz Gmainer-Pranzl؛ رئیس گروه الهیات نظام‌مند دانشگاه سالزبورگ

رئیس گروه الهیات نظام‌مند دانشگاه سالزبورگ پروفسور Elmar Kuhn؛ رئیس بین‌المللی ائتلاف سازمان‌های مبتنی بر ایمان (CFBO)

رئیس بین‌المللی ائتلاف سازمان‌های مبتنی بر ایمان (CFBO) دکتر Astrid Mattes؛ استاد مطالعات اجتماعی دین در دانشگاه وین

استاد مطالعات اجتماعی دین در دانشگاه وین دکتر Afsar Rathor؛ معاون بین‌الملل ائتلاف سازمان‌های مبتنی بر ایمان و دیپلمات پیشین سازمان ملل

معاون بین‌الملل ائتلاف سازمان‌های مبتنی بر ایمان و دیپلمات پیشین سازمان ملل دکتر علی‌اکبر ضیایی؛ رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های ایران

رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های ایران دکتر مهدی اصفهانی؛ استادیار فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

استادیار فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتر امیر حرّ؛ دانشمند هوش مصنوعی و پژوهشگر مطالعات اسلامی

دانشمند هوش مصنوعی و پژوهشگر مطالعات اسلامی ملیحه نوروزی؛ پژوهشگر دکتری هنر و نظریه هنر

نخستین اعطای «تندیس افتخار نیلوفر گفت‌وگو»

یکی از بخش‌های متمایز این رویداد، رونمایی و اعطای نخستین «تندیس افتخار نیلوفر گفت‌وگو» (The Lotus of Dialogue Honor) توسط خانه حکمت ایرانیان است. این نشان به چهره‌های برگزیده‌ای اعطا می‌شود که فعالیت‌های علمی یا عملی مؤثری در پیشبرد تفاهم بین‌ادیانی و صلح جهانی داشته‌اند.

انتخاب «نیلوفر» به عنوان نماد این نشان، پیام‌آور «آگاهی و شکوفایی» است؛ چرا که به باور طراحان این ابتکار، گفت‌وگوی اصیل همانند گل نیلوفر که از دل آب‌های گل‌آلود به سوی نور سر برمی‌آورد، قادر است از دل تاریکی‌های فکری و سوءتفاهم‌ها، راهی به سوی شناخت متقابل بگشاید.

انتخاب وین به عنوان محل برگزاری این رویداد نیز نمادین است؛ شهری که همواره نقطه‌ی تلاقی سنت‌های فکری اروپا بوده و خانه حکمت ایرانیان در دو سال و نیم اخیر تلاش کرده است با برگزاری برنامه‌های متنوع، این فضا را به کانونی فعال برای تعامل میان اندیشمندان ایرانی و اروپایی تبدیل کند.