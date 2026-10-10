مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از استرداد ۳۸۶ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به مؤدیان واجد شرایط این استان خبر داد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با بیان اینکه استرداد مالیات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حمایت از مؤدیان و فعالان اقتصادی است، گفت: در راستای اجرای دقیق قوانین مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۸۶ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان استان مسترد شده ، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی افزود: این اقدام در چارچوب ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰) و پس از بررسی مدارک، احراز شرایط قانونی و انجام فرآیند‌های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه‌ای و رویکرد‌های هوشمند، تلاش دارد فرآیند بررسی و پرداخت استرداد‌ها را در کمترین زمان ممکن انجام دهد تا حقوق مؤدیان بدون تأخیر پرداخت شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر لزوم تکمیل و ثبت دقیق اطلاعات از سوی مؤدیان افزود: همکاری مؤدیان در ثبت به‌موقع اطلاعات و ارائه اسناد و مدارک معتبر، نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و استرداد دارد.

کریمدادی با اشاره به روند رو به رشد استرداد مالیات و عوارض در استان گفت: افزایش میزان استرداد‌ها بیانگر بهبود فرآیند‌های اجرایی، تسهیل خدمات مالیاتی و توجه جدی به حقوق مؤدیان است.