وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال شده و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز وارد مرحله پرداخت شده است.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ با تشریح برنامه‌های دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، گفت: بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل بازار ارز و مهار تورم از محور‌های اصلی برنامه‌های دولت است. همچنین تأمین منابع مورد نیاز برای پوشش کسری بودجه در دستور کار قرار دارد و برنامه تدوین‌شده در ستاد اقتصادی دولت، پس از جمع‌بندی، برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از تولید و بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، حمایت از صنایعی است که به‌صورت مستقیم از خسارت‌های ناشی از جنگ آسیب دیده‌اند. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های اقتصادی را در سه گروه کسب‌وکار‌های کوچک، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ دسته‌بندی کرده و برای هر گروه، برنامه حمایتی متناسبی در نظر گرفته است.

حمایت از نزدیک به ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از کسب‌وکار‌های کوچک اظهار کرد: نزدیک به ۳۰۰ هزار کسب‌وکار از تسهیلات و امکانات حمایتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شده‌اند و در این بخش، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

مدنی‌زاده درباره حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز گفت: حدود سه هزار و ۲۰۰ بنگاه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

وی افزود: در این بخش، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات ثبت شده که فرآیند رسیدگی و پرداخت نزدیک به نیمی از این مبلغ انجام شده و پیگیری سایر درخواست‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

تسهیلات و حمایت‌های مالی برای صنایع بزرگ آسیب‌دیده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از صنایع بزرگ بیان کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، از جمله سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و سازمان بورس، جلسات متعددی با بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسات، مسائل مالیاتی، نیاز‌های اعتباری، درخواست‌های تسهیلاتی و نیاز‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها به‌صورت موردی بررسی شد و پس از جمع‌بندی، موارد مربوط برای پیگیری و اقدام به بانک‌ها، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی ارجاع شد.

جزئیات حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیات گفت: در چارچوب حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، ۲۰ هزار میلیارد تومان از عملیات اجرایی مالیاتی متوقف شده، ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی صورت گرفته، حدود ۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها تقسیط شده و ۲ هزار میلیارد تومان نیز مشمول استمهال بدهی قرار گرفته است.

وی همچنین از آغاز پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشمول حمایت خبر داد و افزود: بر اساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده، پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات آغاز شده است.

وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده همچنین در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا متناسب با برنامه‌های تأمین مالی خود، امکان انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین منابع مورد نیاز آنها فراهم شود.