به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار زهک در بازدید از روند آغاز عملیات اجرایی طرح نیمه‌تمام سالن ورزشی کهک گفت: با پیش‌بینی اعتبارات مناسب در سال ۱۴۰۵ و تخصیص اولیه اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

روح الله جهانتیغ افزود: تکمیل سالن ورزشی کهک از مصوبات جلسه شورای اداری شهرستان در این شهرک بوده و با پیش‌بینی اعتبارات مناسب در سال ۱۴۰۵ و تخصیص اولیه اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی بیان کرد: اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بر اساس مطالبات مردم انجام می‌شود و خواسته‌های مردم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

تکمیل این سالن ورزشی، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان و پرورش استعداد‌های ورزش قهرمانی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری‌ها تا تکمیل و بهره‌برداری از این طرح ادامه خواهد داشت تا جوانان شهرک کهک هرچه زودتر از ظرفیت این فضای ورزشی بهره‌مند شوند.