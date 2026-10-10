۸۷ دادگاه علنی برخط در استان سمنان از ۱۸ تا ۲۳ مهر در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و میامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، برگزاری دادگاه های علنی رویه جدید قضایی است که از چندی پیش در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است و با هدف افزایش آگاهی مردم و دانشجویان حقوق از قانون و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های قضایی صورت می گیرد.

۸۷ دادگاه علنی برخط در استان سمنان از ۱۸ تا ۲۳ مهر به شرح زیر برگزار می‌شود.

- شنبه ۱۸ مهر؛ ۲۲ جلسه در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان و میامی

- یکشنبه ۱۹ مهر؛ ۱۹ جلسه در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و میامی

- دوشنبه ۲۰ مهر؛ ۱۹ جلسه در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود، دامغان و میامی

- سه‌شنبه ۲۱ مهر؛ ۱۴ جلسه در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و دامغان

- چهارشنبه ۲۲ مهر؛ ۱۱ جلسه در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و دامغان

- پنجشنبه ۲۳ مهر؛ ۲ جلسه در حوزه قضایی شاهرود

- موضوعات: اعسار، مطالبه وجه، ابطال سند، مطالبه خسارت، الزام به ایفای تعهد، تخلیه، خلع ید و ...

- شرکت در جلسات: ورود به سامانه sahrab.adliran.ir، انتخاب گزینه «کاربر مهمان» و وارد کردن کد ورود

- کد ورود شاهرود: alani-shd | سمنان: alani-smn | گرمسار: alani-garm | دامغان: alani-dam | میامی: alani-ostan