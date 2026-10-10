به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جشنواره توانمندی های بخش مرکزی پارس آباد با محوریت کباب اجیرلو برگزار شد.

جشنواره‌ای یک‌روزه که با برپایی ۲۵ غرفه، اجرای موسیقی، مسابقه تیراندازی با کمان و تجلیل از روستاییان و مرزداران نمونه، با استقبال مردم همراه شد.

این جشنواره فرصتی برای معرفی کباب محلی اجیرلو، شناساندن آداب و رسوم بومی و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این روستا فراهم کرد.

برگزاری جشنواره‌های محلی می‌تواند در معرفی فرهنگ غذایی منطقه مغان، رونق گردشگری روستایی و حمایت از ظرفیت‌های بومی نقش مؤثری داشته باشد.