به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اسلام قدمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به آمار بارندگی در سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۵ گفت: میزان بارندگی ۶۸۶ میلیمتر در سال آبی گذشته داشتیم که نسبت به سال قبل ۹۷ درصد افزایش و نسبت به میانگین درازمدت حدود ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قدمی افزود: ذخیره مخزن سد چم شیر ۳۹ درصد و سد کوثر ۷۶ درصد است که آمادگی لازم برای استفاده از ظرفیت آنها برای مقابله با خطرات احتمالی بارندگی‌های ناشی از پدیده ال‌نینو را دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحقق اهداف برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، گفت: در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ باید در آب زیرزمینی ۳۷ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی می‌شد که این میزان ۶۶ میلیون مترمکعب است.

وی ادامه داد: در واقع بیش از ۲۹ میلیون متر مکعب بیشتر از میزان موردنظر صرفه جویی شده و در مورد آب‌های سطحی نیز باید ۲۱ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی می‌شد که از این میزان ۱۳ میلیون مترمکعب آن تحقق پیدا کرده است.

قدمی اضافه کرد: نصب ۴۸۰ کنتور هوشمند و پر و مسلوب المنفعه کردن ۵۳۸ حلقه چاه غیرمجاز تاکنون از دیگر اقدامات مهم شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد برای تحقق این اهداف بوده و این کار همچنان ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در برنامه اثربخشی (آبخوان‌داری و تقویت آب زیرزمینی) ۲۸ میلیون مترمکعب بوده که از این میزان ۴ میلیون مترمکعب در برنامه آب منطقه‌ای در نظر گرفته شده که تحقق یافت.

قدمی با اشاره به در پیش بودن پدیده ال نینو و خطرات ناشی از آن گفت: جلسات مختلفی در سطح استان و با دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل مرتبط برگزار و برای مقابله با خطرات احتمالی و اتخاذ تدابیر لازم، هم‌اندیشی و تصمیمات لازم صورت‌گرفته و آمادگی لازم در این باره به طور کامل وجود دارد.