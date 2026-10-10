زورخانه علمدار با کسب ۶۹ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات ورزش زورخانه‌ای شهرستان میبد را که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، زورخانه علمدار با کسب ۶۹ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات ورزش زورخانه‌ای شهرستان میبد را که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، از آن خود کرد. این دوره از مسابقات با حضور ۶۰ نفر از ورزشکاران باستانی‌کار و نمایندگان هفت زورخانه شهرستان میبد در زورخانه شهیدان نامجوفر برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی، آیین‌ها و حرکات ورزش زورخانه‌ای را به نمایش گذاشتند.

علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد، با اعلام نتایج این رقابت‌ها گفت: زورخانه علمدار با کسب ۶۹ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، زورخانه پوریای ولی با ۶۶ امتیاز دوم شد و زورخانه بیده نیز با کسب ۵۱ امتیاز عنوان سوم را به دست آورد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان میبد در ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای افزود: در حال حاضر ۱۸ زورخانه در این شهرستان فعالیت دارند که بیانگر جایگاه این ورزش اصیل ایرانی و فرهنگ پهلوانی در میان مردم میبد است.