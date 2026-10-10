به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دوشنبه، با ورود خط فارسی به خبرگزاری‌های رسمی تاجیکستان؛ مدیران خبرگزاری‌های تاجیکستان از افزایش مخاطبان خود از زمان انتشار اخبار بخط فارسی خبر می دهند.

مدیر بخش فارسی خبرگزاری آسیا پلاس از افزایش ۲ میلیونی محاطبان این خبرگزاری با راه اندازی بخش فارسی خبر داد. رسول عبد الله اف گفت: راه‌اندازی بخش فارسی ارتباط رسانه‌ای دوشنبه با جامعه گسترده فارسی‌زبان منطقه را تقویت و زمینه را برای حضور پررنگ‌تر خط نیاکان در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان فراهم ساخته است.

وی افزود: ورود خط فارسی به اخبار خبرگزاری باعث شد دیوار میان مردم تاجیکستان و میلیون‌ها هم‌زبانشان در سراسر جهان برداشته شود.

و اکنون میان گفت‌و‌گو‌های اهل فرهنگ، بازگشت به خط نیاکان پررنگ‌تر از همیشه به گوش می‌رسد و حتی به تالار‌های تصمیم‌گیری دولت تاجیکستان نیز رسیده است.

سردبیر بخش فارسی خبرگزاری اسیا پلاس هم در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این بخش در آینده به یک واحد مستقل رسانه‌ای با تولیدات اختصاصی برای مخاطبان ایران، افغانستان و سراسر جهان تبدیل خواهد شد.

بهمنیار نادراف تصریح کرد: با ورود زبان فارسی زبان‌های تحت پوشش این رسانه به ۴ زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و فارسی افزایش یافته است.