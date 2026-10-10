به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات انتخابی تیم کوراش دختران خراسان شمالی با حضور ورزشکاران استان به میزبانی کمپ تیم‌های کوراش بجنورد برگزار شد و شرکت‌کنندگان برای کسب عنوان برتر و حضور در ترکیب تیم منتخب استان به رقابت پرداختند.

این رقابت‌ها در هشت وزن مختلف برگزار شد و در پایان، ورزشکاران برتر هر وزن با توجه به نتایج کسب‌شده معرفی شدند تا ترکیب تیم اعزامی خراسان‌شمالی برای حضور در رقابت‌های کشوری مشخص شود.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، در وزن ۴۸ کیلوگرم زهرا باغچقی، در وزن ۵۲ کیلوگرم زهرا محبی‌راد و در وزن ۵۷ کیلوگرم نرجس محمدی عنوان برتر را به دست آوردند.

همچنین مبینا طاهرپور در وزن ۶۳ کیلوگرم، مهسا برزگر در وزن ۷۰ کیلوگرم و الهه باغچقی در وزن ۷۸ کیلوگرم به‌عنوان نفرات برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

در وزن منفی ۸۷ کیلوگرم حانیه وحدانی و در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم نیز فاطمه براتی بریمانلو موفق به کسب عنوان برتر شدند تا فهرست نفرات منتخب استان در هشت وزن تکمیل شود.

نفرات برتر مسابقات انتخابی کوراش دختران خراسان‌شمالی قرار است ۲۴ مهرماه به‌عنوان نمایندگان استان راهی مسابقات قهرمانی کشور در اصفهان شوند و در این رقابت‌ها با ورزشکاران سایر استان‌ها به میدان بروند.