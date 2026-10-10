رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با پیوند آموزش با محیط واقعی کار، نقش مؤثری در کمک به اشتغال ایفا کرده و توانسته است بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت، سهم مهمی در توسعه آموزش عالی مهارتی کشور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در پیام دکتر محمد علی اکبری آمده است: ۱۸ مهرماه، یادآور آغاز فعالیت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و فرصتی برای پاسداشت بیش از سه دهه تلاش در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی توانمند و پاسخگویی به نیاز‌های واقعی کشور است.

اکنون که دانشگاه جامع علمی‌کاربردی وارد سی و پنجمین سال فعالیت خود می‌شود، مأموریت و جایگاه آن در نظام آموزش عالی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است، دانشگاهی که از ابتدا با هدف توسعه آموزش‌های علمی‌کاربردی و مهارتی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و خدماتی کشور شکل گرفته است.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی طی سال‌های فعالیت خود، با تکیه بر ظرفیت مراکز آموزشی و ارتباط نزدیک با محیط‌های واقعی کار، نقش خود را در کمک به اشتغال و تربیت نیروی انسانی ماهر به‌خوبی ایفا کرده است. بسیاری از مراکز این دانشگاه در داخل یا جوار صنایع، کارخانجات و واحد‌های اقتصادی مستقر هستند و همین ویژگی، امکان انطباق آموزش‌ها با نیاز‌های واقعی بازار کار و انتقال مهارت‌های مورد نیاز به دانشجویان را فراهم کرده است.

یکی از ظرفیت‌های مهم دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، ایفای نقش در توسعه آموزش عالی مهارتی کشور بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت است. بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی‌کاربردی، زمینه‌ای فراهم کرده است تا توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور با مشارکت و سرمایه‌گذاری این بخش‌ها دنبال شود. امروز، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی ماهر، متخصص، خلاق و توانمند نیاز دارد و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خود را موظف می‌داند متناسب با این نیاز، مسیر آموزش تا اشتغال را بیش از پیش تقویت کند.

در همین راستا، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و محیط کار، روزآمدسازی رشته‌ها و دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های واقعی کشور، توسعه مهارت‌های نوین و فناوری‌های جدید، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان از مهم‌ترین محور‌های فعالیت دانشگاه در سال پیش‌رو خواهد بود، زیرا اعتقاد ما این است که آموزش مهارتی زمانی اثربخش خواهد بود که با نیاز واقعی جامعه و بازار کار پیوند داشته باشد.

اینک در آغاز سی و پنجمین سال فعالیت دانشگاه، بر این باوریم که مسیر آینده باید بر پایه مهارت، اشتغال، کارآفرینی، نوآوری و پاسخگویی به نیاز‌های کشور استوار باشد و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی همچنان یکی از ارکان مهم توسعه آموزش عالی مهارتی و تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز ایران می‌باشد.

اینجانب فرارسیدن ۱۸ مهرماه، آغاز سی و پنجمین سال تأسیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را به تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه، اعم از دانشجویان، مدرسان، کارکنان، مدیران و رؤسای مراکز، همکاران ستادی و استانی و همه همراهان و دلسوزان آموزش‌های مهارتی کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. همچنین مراتب سپس خود را از پیشکسوتان، مدیران سابق، بانیان و حامیان و دست اندرکاران این زیرنظام در طی سه دهه گذشته ابراز می‌دارم.

امیدوارم با همدلی و تلاش همه اعضای این خانواده بزرگ، در سال پیش‌رو نیز شاهد گام‌های مؤثرتر دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر، کمک به اشتغال جوانان، پاسخگویی به نیاز‌های صنعت و جامعه و توسعه آموزش عالی مهارتی کشور باشیم.