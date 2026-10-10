مادر شهیده زینب مکی زاده از شهدای دانش آموز میناب، با قدردانی از حضور و حمایت مردم گرگان و استان گلستان، تأکید کرد: خانواده‌های شهدا با وجود داغ و مصیبت از دست دادن عزیزانشان، نه‌تنها روحیه خود را نباخته‌اند، بلکه تا آخرین قطره خون پای دفاع از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مادر شهیده مکی زاده با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم گرگان اظهار کرد: حضور مردم در سراسر ایران اسلامی، موجب قوت قلب خانواده‌های شهدا شده است و ما نیز به‌عنوان خانواده شهدا، با وجود تحمل این مصیبت، همچنان استوار ایستاده‌ایم.

این مادر شهید با تأکید بر حمایت از کشور و رهبری افزود: تا زمانی که رهبرمان، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فرمان بدهند، همچون دیگر مردم در صحنه حضور خواهیم داشت و با تمام وجود و تا آخرین قطره خون از ایران و کشورمان دفاع می‌کنیم.

وی خطاب به دشمنان خارجی و عوامل نفوذی داخلی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که مردم ایران با این اقدامات از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. تصور اینکه حمله به مدرسه و شهادت کودکان بتواند مردم را به شورش علیه نظام و رهبری وادار کند، اشتباهی بزرگ است.

مادر شهید با اشاره به صبر و استقامت خانواده‌های شهدا در برابر این مصیبت گفت: با وجود همه تلخی‌ها و داغ از دست دادن عزیزانمان، یادآور کلام حضرت زینب کبری (س) هستیم که فرمودند: «ما رأیتُ إلّا جمیلاً»؛ ما جز زیبایی ندیدیم.

وی ادامه داد: حمله وحشیانه آمریکا نه‌تنها موجب بیداری بیشتر مردم ایران، بلکه سبب آگاهی و بیداری مردم آزاده جهان شد. از همین رو، به‌عنوان مادر شهید، با وجود داغ فرزندم، این اتفاق را مایه سربلندی و سعادتی بزرگ می‌دانم و شهادت را والاترین راه برای دیدار با پروردگار می‌شمارم.