نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: شهدای دانش‌آموز با وجود سن کم، در دفاع از کشور و مقابله با دشمن نقش‌آفرینی کردند و امروز باید نسل جوان با فداکاری‌های آنان و حماسه‌آفرینی رزمندگان آشنا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، آیت الله مظفری در دیدار با دانش‌آموزان اسفرورین با اشاره به حضور خود در جبهه‌های دفاع مقدس از دوران دبیرستان، اظهار کرد: جوانان آن دوران با درک شرایط کشور و تهدید‌های دشمن، برای دفاع از میهن و ارزش‌های خود راهی جبهه‌ها شدند.

وی با اشاره به آمار ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در کشور، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز استان قزوین، از جمله شهدای دبیرستان قائم و شهدای بخش اسفرورین را گرامی داشت و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه این شهدا تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین همچنین با روایت ماجرای شهید حسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله دفاع مقدس، شجاعت و فداکاری نوجوانان ایرانی را از جلوه‌های ماندگار مقاومت در برابر دشمن دانست.

وی در ادامه، داستان شهید مرحمت بالازاده، نوجوان اردبیلی را روایت کرد که برای کسب اجازه حضور در جبهه، خود را به رئیس‌جمهور وقت رساند و با استدلالی درباره نوجوانان حاضر در واقعه کربلا، خواستار فراهم شدن امکان اعزام خود به جبهه شد.

آیت الله مظفری با اشاره به اینکه نوجوانان بسیاری در دوران جنگ تحمیلی جان خود را برای دفاع از کشور فدا کردند، آشنایی نسل امروز با این الگو‌های ایثار و مقاومت را ضروری دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش، بر اهمیت بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس، به‌ویژه شلمچه و طلائیه، تأکید کرد و گفت: حضور در این مناطق فرصتی برای درک بهتر رشادت‌های رزمندگان و آشنایی با معنویت و فرهنگ ایثار است.

وی با بیان خاطره‌ای از حضور یک پزشک در منطقه شلمچه پس از سال‌ها دوری از ایران، به تأثیر معنوی این مناطق اشاره کرد و بر ضرورت حفظ و تقویت اردو‌های راهیان نور برای آشنایی جوانان با تاریخ دفاع مقدس تأکید کرد.