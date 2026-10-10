به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم بوروسیا دورتموند در خانه برابر تیم وردربرمن با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد. دو گل دیرهنگام دورتموند را دانیل اسونسون در دقیقه ۸۰ و نیکو شلوتربک در دقیقه ۸۵ به ثمر رساندند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۸ مهر:

آگزبورگ - بایرن مونیخ

ماینتس - بایرلورکوزن

پادربورن - اشتوتگارت

اونیون برلین - الفرزبرگ

هوفنهایم - هامبورگ

ار بی لایپزیش - آینتراخت فرانکفورت

یکشنبه ۱۹ مهر:

اف ث کلن - بوروسیا مونشن گلادباخ

فرایبورگ - شالکه



در جدول، تیم بوروسیا دورتموند با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم وردربرمن با ۸ امتیاز به رده چهارم صعود کرد.