پخش زنده
امروز: -
هفته پنجم فوتبال بوندسلیگای آلمان فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم بوروسیا دورتموند در خانه برابر تیم وردربرمن با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد. دو گل دیرهنگام دورتموند را دانیل اسونسون در دقیقه ۸۰ و نیکو شلوتربک در دقیقه ۸۵ به ثمر رساندند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۸ مهر:
آگزبورگ - بایرن مونیخ
ماینتس - بایرلورکوزن
پادربورن - اشتوتگارت
اونیون برلین - الفرزبرگ
هوفنهایم - هامبورگ
ار بی لایپزیش - آینتراخت فرانکفورت
یکشنبه ۱۹ مهر:
اف ث کلن - بوروسیا مونشن گلادباخ
فرایبورگ - شالکه
در جدول، تیم بوروسیا دورتموند با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم وردربرمن با ۸ امتیاز به رده چهارم صعود کرد.