معاون بهداشت وزیر بهداشت: تزریق واکسن آنفلوآنزا برای عموم مردم ضروری نیست، توزیع این واکسن برای گروه‌های هدف مانند بیماران مزمن و زمینه‌ای به صورت رایگان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، وزارت بهداشت نیز به مانند هرسال این واکسن را از طریق واردات تامین می‌کند و امسال نیز از چین و روسیه در حال ورود و تزریع در کشور است.

اولین سری از واکسن‌هایی که وارد کشور شده، به کادر درمان اختصاص یافته و توضیحات لازم نیز در این زمینه به آنها ارائه شده است.

برآورد می‌شود قیمت عادی واکسن بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان باشد؛ اما این واکسن برای گروه‌های هدف و بیماران خاص به‌ صورت رایگان تأمین می‌شود.