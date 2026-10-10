جابه‌جایی مسافران جاده‌ای استان خوزستان طی سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته در مجموع ۱۹ درصد افزایش داشته است و به ۳ میلیون و ۹۶۴ هزار مسافر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت رشد ۱۹ درصدی در مجموع جابه‌جایی مسافران جاده‌ای استان طی سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

یزدان خسروی با تشریح عملکرد حوزه حمل‌ونقل مسافر در ۶ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: در ۶ماهه سال جاری شاهد افزایش قابل‌توجه در آمار کل مسافران و سفر‌های جاده‌ای بوده‌ایم؛ به‌طوری که کل مسافران جابه‌جاشده با رشد ۱۹.۰۶ درصدی به ۳ میلیون و ۹۶۴ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار کل سفر‌های انجام‌شده افزود: در همین مدت تعداد سفر‌های انجام‌شده در سطح استان نیز از ۳۸۲ هزار و ۱۴۲ سفر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۲ هزار و ۶۴۸ سفر در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد ۳۱.۵۳ درصدی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تحلیل جزئیات این آمار، تمرکز بر جابه‌جایی‌های داخلی را شاخص اصلی دانست و تصریح کرد: در بخش مسافر درون‌استانی، شاهد رشد ۳۳.۱۶ درصدی در تعداد مسافر و رشد ۴۰.۵ درصدی در تعداد سفر‌ها بوده‌ایم که این آمار نشان‌دهنده افزایش تقاضا و تردد شهروندان در محور‌های داخلی استان است.

خسروی در خصوص آمار سفر‌های برون‌استانی نیز گفت: در بخش جابه‌جایی برون‌استانی، آمار‌ها با کاهش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که مسافران برون‌استانی ۲۳ درصد و سفر‌های برون‌استانی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل با رصد دقیق داده‌های سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، تمامی ظرفیت‌های ناوگان عمومی را برای پاسخگویی به تقاضای سفر‌های درون‌استانی و تسهیل تردد ایمن هم استانی‌های عزیز به کار گرفته است.