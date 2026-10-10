رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد از شناسایی ۲ مورد ابتلا به کووید ۱۹ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد از شناسایی ۲ مورد ابتلا به کووید ۱۹ و یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای نوع B در نمونه‌های بررسی‌شده طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ مهرماه در این شهرستان خبر داد.

محسن اسدی افزود: در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری، ۱۳ مورد ابتلا به بیماری‌های شدید تنفسی در این شهرستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: از مجموع موارد ثبت‌شده، از ۱۳ بیمار نمونه‌گیری انجام شد که نتایج آزمایشگاهی نشان‌دهنده ابتلای ۲ نفر به کووید ۱۹ و یک نفر به آنفلوآنزای نوع B بوده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد با اشاره به روند اعلام نتایج آزمایشگاهی بیان کرد: پاسخ آزمایش‌های مربوط به بیماری‌های تنفسی معمولاً هر دو روز یک‌بار از سوی آزمایشگاه اعلام می‌شود.