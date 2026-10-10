با مشارکت شرکت نفت و گاز اروندان، خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه استان خوزستان به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، در مراسم اعزام خانواده‌های معظم شاهد جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه استان به مشهد مقدس با قدردانی از مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان برای فراهم‌کردن زمینه سفر زیارتی خانواده‌های شهدا به مشهد مقدس، اظهار کرد: شهدا از والاترین جایگاه نزد خداوند برخوردارند و با فداکاری و تقدیم جان خود در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی، الگویی برای جامعه هستند. تکریم خانواده‌های شهدا نیز ادای دین به ایثار و فداکاری آنها است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم برنامه‌های فرهنگی و حمایتی از خانواده‌های شهدا افزود: برگزاری این سفر معنوی از سوی شرکت نفت و گاز اروندان، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شهداست و در حفظ این ارزش‌ها و تقویت روحیه مقاومت در جامعه نقش دارد.

سردار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر خوزستان نیز با قدردانی از شرکت نفت و گاز اروندان برای تدارک این سفر زیارتی اظهار کرد: شهدا الگوی ایثار، مقاومت و فداکاری هستند و خانواده‌های آنان با صبر و استقامت خود، نقش مهمی در تداوم این فرهنگ دارند. تکریم این خانواده‌ها، ادای دین به شهدا و پاسداشت آرمان‌هایی است که برای تحقق آن جانفشانی کردند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به خانواده‌های شهدا تصریح کرد: همراهی شرکت نفت و گاز اروندان در این برنامه، بیانگر اهتمام مجموعه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. امیدواریم خانواده‌های شهدا از برکات زیارت امام رضا (ع) بهره‌مند شوند و دعای خیر آنان، زمینه‌ساز عزت کشور، موفقیت رزمندگان اسلام و تداوم راه شهدا باشد.

سعید مجدم، مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان نیز با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای اعزام خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: خدمت به خانواده‌هایی که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، افتخاری برای مجموعه اروندان است و این سفر با هدف تکریم آنها و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی افزود: امیدواریم این سفر معنوی زمینه بهره‌مندی خانواده‌های شهدا از برکات زیارت امام رضا (ع) را فراهم کند و دعای خیر آنها، پشتوانه‌ای برای حفظ اقتدار و سربلندی کشور و پیروزی جمهوری اسلامی ایران باشد.