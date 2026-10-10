استاندار خوزستان گفت: با مدیرانی که موضوع بحران را جدی نگرفته‌اند برخورد خواهد شد و در صورت لزوم، موارد کم‌کاری به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان اظهار کرد: باید با همکاری همه بخش‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که در صورت وقوع بارندگی‌ها و بروز شرایط ترکیبی بحران، خسارت‌ها در بخش‌های مختلف به حداقل برسد.

وی با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن تعطیلات در شرایط ویژه استان افزود: در چنین شرایطی، جمعه و غیرجمعه و تعطیل و غیرتعطیل نباید تفاوتی داشته باشد و احتمال هم‌زمانی شرایط سخت با بحران‌های ناشی از بارندگی، یک هشدار جدی مدیریتی است که باید از هم‌اکنون برای آن آمادگی کامل ایجاد کنیم.

استاندار خوزستان با انتقاد شدید از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها و شهرستان‌ها به الزامات آمادگی در برابر بحران تصریح کرد: گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد در برخی نقاط، موضوع هنوز آن‌گونه که باید جدی گرفته نشده است؛ ازاین‌رو، با مدیران مربوطه برخورد خواهد شد و عملکرد همه دستگاه‌ها از مجموعه استانداری و فرمانداری‌ها تا سایر بخش‌های اجرایی ارزیابی می‌شود.

موالی‌زاده ادامه داد: عملکرد مدیران و دستگاه‌ها به مدیریت ملی در پایتخت منعکس خواهد شد و در صورت لزوم، کم‌کاری‌ها به‌صورت علنی به مردم اعلام می‌شود؛ زیرا شهروندان باید بدانند مسئولیت بروز مشکلات در مناطق مختلف بر عهده چه کسانی است و کدام دستگاه‌ها کوتاهی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه خوزستان نیازمند مدیران تمام‌وقت، شبانه‌روزی و حاضر در میدان است گفت: فعالیت‌ها باید به‌صورت فشرده، مستمر و در چند شیفت سازمان‌دهی شود، چراکه حضور مقطعی و ناپیوسته پاسخگوی شرایط حساس استان نخواهد بود. همچنین هشدار هواشناسی با هشدار مدیریتی تفاوت دارد و مدیران عالی باید شخصاً پای کار بیایند و امور را تنها به زیرمجموعه‌ها واگذار نکنند.

استاندار خوزستان به لزوم شناسایی و رفع عوامل انسانی مؤثر در آب‌گرفتگی‌ها اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق ساخت‌وساز‌هایی برخلاف اصول فنی در مسیر عبور آب انجام شده، به‌طوری که شکل‌گیری یک محله در مسیر کانال انتقال آب به کالاب، موجب تجمع و پس‌زدگی آب شده است.

موالی‌زاده در تشریح سایر مصوبات این نشست بیان کرد: موضوع بازه‌های فرسایشی، ترمیم سیل‌بندها، لایروبی مسیر‌های انتقال آب و بررسی نقاط بحرانی سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است و فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، آبفا و توزیع برق موظف هستند گزارش عملکرد روزانه خود را برای رصد مستمر و رفع فوری نواقص ارائه دهند.

وی بیان کرد: همه ما موظفیم با روحیه‌ای جهادی وارد میدان شویم و منافع کشور و آرامش مردم را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم با کمترین خسارت از این شرایط عبور کنیم.