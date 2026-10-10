رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر تحول نظام استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، از حرکت تدریجی به سمت نظام منسجم مقررات فنی، ارزیابی انطباق و نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه انصاری در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی استاندارد و هفته ملی استاندارد، استاندارد را پایه زیرساخت کیفیت دانست و اعلام کرد: استاندارد به ارتقای سلامت، ایمنی و اعتماد عمومی کمک می‌کند و روز جهانی استاندارد فرصتی است تا با قدردانی از فعالان این عرصه، مسیر آینده نظام استاندارد کشور در جهت بهبود کیفیت زندگی ترسیم شود.

وی افزود: شعار امسال، چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» با محوریت «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه»، بر مسئولیتی مشترک تأکید دارد؛ مسئولیتی که بهره‌گیری از دانش و همکاری برای ساختن آینده‌ای ایمن‌تر، سالم‌تر و پایدارتر را دنبال می‌کند. این رویکرد با ضرورت ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و پاسخ‌گویی به چالش‌های اساسی کشور پیوند دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رویکرد‌های این سازمان در مسیر تحول نظام استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات ادامه داد: جهت‌گیری سازمان، گذار تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از اتکای صرف به استاندارد‌های اجباری به نظامی منسجم از مقررات فنی، ارزیابی انطباق و نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک است؛ نظامی که در آن، الزامات ایمنی و سلامت روشن باشد، مسئولیت فعالان اقتصادی و دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص شود و نظارت‌ها بر حوزه‌های دارای ریسک بالاتر متمرکز شود.

انصاری ادامه داد: این رویکرد نوین، نیازمند تصمیم‌گیری بر پایه داده، اتصال سامانه‌ها، تقویت قابلیت ردیابی کالا‌ها و استفاده از ظرفیت نهاد‌های ارزیابی انطباق تأییدصلاحیت‌شده است.

وی افزود: صیانت از حقوق، سلامت و ایمنی عموم مردم و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان در حوزه کیفیت کالا‌ها و خدمات، همراه با پشتیبانی از تولیدکنندگان کالا‌های باکیفیت، از محور‌های این تحول است. همچنین تسهیل فرایند‌های تجاری و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها باید از طریق مشارکت و تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی دنبال شود تا استانداردسازی به افزایش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی کمک کند.

استانداردسازی آینده‌نگر در اولویت است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردسازی آینده‌نگر را از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: گسترش هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال، نانوفناوری، زیست‌فناوری و دیگر فناوری‌های نوین، ضرورت تدوین و بازنگری به‌موقع استاندارد‌ها را افزایش داده است.

انصاری تأکید کرد: با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، باید الزامات کیفیت، ایمنی و اعتمادپذیری این فناوری‌ها هم‌گام با توسعه آنها شکل گیرد.

وی پژوهشگاه استاندارد را به‌عنوان اتاق فکر سازمان معرفی کرد و افزود: این پژوهشگاه با انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی، پشتوانه علمی تدوین و بازنگری استاندارد‌ها و سیاست‌گذاری در این مسیر خواهد بود. همچنین تقویت زیرساخت‌های اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت، این حرکت را پشتیبانی خواهد کرد.

نقش استاندارد‌ها در حل چالش‌های کشور

انصاری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از استاندارد‌ها برای مواجهه با چالش‌های کشور اظهار کرد: استاندارد‌ها باید به حل مسائل کمک کنند. در حوزه انرژی، بهبود بازده تجهیزات، کاهش اتلاف انرژی در فرایند‌های تولید و ساختمان‌ها و توسعه ایمن انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه‌هایی مهم برای اقدام مشترک هستند.

وی افزود: در حوزه‌های تغییرات اقلیمی، آب، محیط‌زیست، ایمنی حمل‌ونقل و سلامت غذا نیز استاندارد‌های روزآمد و اجرای هماهنگ آنها می‌توانند به پیشگیری از آسیب‌ها و استفاده بهتر از منابع ملی کمک کنند.

تمرکز برنامه‌های سازمان بر توسعه مقررات فنی و هوشمندسازی نظارت

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره برنامه‌های پیش‌روی این سازمان گفت: این برنامه‌ها بر توسعه مقررات فنی با همکاری تنظیم‌گران بخشی، هوشمندسازی نظارت، بازنگری استاندارد‌های اولویت‌دار، تقویت زیرساخت‌های کیفیت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی متمرکز خواهد بود.

انصاری با تأکید بر ضرورت سنجش نتایج این برنامه‌ها افزود: موفقیت آنها باید بر پایه نتایج قابل مشاهده، از جمله ارتقای کیفیت، کاهش مخاطرات، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت و تقویت اعتماد عمومی سنجیده شود.

وی اضافه کرد: تحقق این اهداف، حاصل مسئولیت‌پذیری و همکاری همه دستگاه‌ها، تولیدکنندگان، نهاد‌های علمی و مردم است. سازمان ملی استاندارد ایران نیز با تکیه بر دانش متخصصان و همراهی ذی‌نفعان، این مسیر تحولی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان، روز جهانی استاندارد و هفته ملی استاندارد را تبریک گفت و از همه کسانی که برای کیفیت، ایمنی و اعتماد تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

انصاری تأکید کرد: چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر، با اقدام مشترک برای ایرانی باکیفیت‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر تحقق می‌یابد.