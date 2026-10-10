به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر نطنز گفت: پس از دریافت گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز در کیلومتر۵۲ محور کاشان – نطنز در شبانه روز گذشته به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان، ۲ گروه عملیاتی و امداد و نجات به همراه تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

محمد سراجی با اشاره به جزئیات امدادرسانی افزود: این سانحه رانندگی ۲ حادثه‌دیده داشت که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و یک مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و رهاسازی، به مرکز درمانی منتقل شد.