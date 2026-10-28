برپایی میز خدمت بسیج جامعه پزشکی در اجتماع شبانه یاسوج
جمعی از پزشکان جهادگر با حضور در تجمعات شبانه و برپایی میز خدمت نکاتِ آموزشی مرتبط با فشار، قند و چربی خون، اهمیت مراقبتهای سلامت بانوان، فرزند آوری را به شهروندان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ پرویزیان مسئول بسیج جامعه پزشکی استان گفت: جمعی از پزشکان متخصص، کارشناسان حوزه جوانی جمعیت،سلامت، هلال احمر، اورژانس، مرکز بهداشت با حضور در تجمعات شبانه و برپایی میز خدمت نکاتِ آموزشی مرتبط با فشار، قند و چربی خون، اهمیت مراقبتهای سلامت بانوان، فرزند آوری را به شهروندان ارائه کردند. بسیج جامعه پزشکی استان و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و تلاشگران عرصه سلامت ضمن حضور در برنامه میدان یار اجتماع شبانه شهر یاسوج با برپایی میز خدمت پزشکی به مردم خدماتی شامل پایش سلامت، آموزش کمکهای اولیه، مشاوره در حوزه جوانی جمعیت، میز خدمت اداری حوزه سلامت و ویزیت رایگان پزشکان متخصص ارائه دادند.