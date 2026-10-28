برپایی میز خدمت بسیج جامعه پزشکی در اجتماع شبانه یاسوج

جمعی از پزشکان جهادگر با حضور در تجمعات شبانه و برپایی میز خدمت نکاتِ آموزشی مرتبط با فشار، قند و چربی خون، اهمیت مراقبت‌های سلامت بانوان، فرزند آوری را به شهروندان ارائه کردند.