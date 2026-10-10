ایران و پاکستان می‌توانند توسعه دهنده، زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت، تقویت همکاری‌های بندری و ریلی و افزایش مبادلات تجاری باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در نشستی در اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت، تقویت همکاری‌های بندری و ریلی و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور را از مهمترین ظرفیت‌های روابط تهران و اسلام آباد دانست؛ وی همچنین با تاکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی و حفظ آمادگی دفاعی، خواستار تداوم تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات پایدار در منطقه شد.

اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد (ISSI) با همکاری مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقا (CAMEA)، در چارچوب مجموعه نشست‌های «بستر سفیران»، میزبان نشستی تخصصی با حضور دکتر رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان بود.

این نشست با حضور جمعی از سفیران، دیپلمات ها، دانشگاهیان، کارشناسان و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد و طی آن، سفیر ایران به تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه‌ای، روند‌های دیپلماتیک و ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان پرداخت.

ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان

امیری مقدم با اشاره به مرز مشترک طولانی، دسترسی دریایی و پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و مردمی میان ایران و پاکستان، همجواری جغرافیایی دو کشور را فرصتی مهم برای گسترش تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی دانست.

وی توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، دریایی و ریلی را از محور‌های اصلی همکاری‌های دوجانبه برشمرد و اظهار داشت که تقویت ارتباط میان بنادر کراچی، گوادر و بندرعباس، در کنار ایجاد گذرگاه‌های مرزی بیشتر، می‌تواند به افزایش حجم مبادلات تجاری، تسهیل ترانزیت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل کمک کند.

سفیر ایران همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی دو کشور گفت: ایران می‌تواند مسیر دسترسی پاکستان به بازار‌های آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپا را تسهیل کند. در مقابل پاکستان نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت فراهم کردن دسترسی گسترده‌تر ایران به بازار‌های جنوب آسیا و دیگر بازار‌های منطقه‌ای را دارد.

توسعه ترانزیت و اتصال ریلی در کانون همکاری‌ها

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی پاکستان، به ویژه در حوزه محصولات غذایی، نزدیکی جغرافیایی دو کشور را عاملی موثر در کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش رقابت پذیری تجارت دوجانبه دانست.

وی همچنین استفاده از مسیر‌های ترانزیتی پاکستان برای انتقال بخشی از واردات ایران را فرصتی برای توسعه همکاری‌های تجاری و لجستیکی معرفی کرد و بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل در تسهیل مبادلات اقتصادی تاکید داشت.

امیری مقدم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی ایران در مسیر زاهدان و در امتداد مرز پاکستان، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در خاک پاکستان را برای برقراری ارتباط ریلی موثر میان دو کشور ضروری دانست.

به گفته وی، تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند ضمن تقویت تجارت دوجانبه، زمینه اتصال بهتر شبکه‌های حمل و نقل دو کشور به مسیر‌های تجاری آسیای مرکزی و بازار‌های اروپا را فراهم کند.

تاکید ایران بر دیپلماسی و حفظ آمادگی دفاعی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این نشست، مواضع کشورمان درباره مذاکرات و تحولات امنیتی منطقه را تشریح کرد و گفت: ایران همچنان به مذاکره و دستیابی به راه حلی صلح آمیز و پایدار پایبند است و در عین حال، آمادگی‌های لازم برای تامین امنیت خود را حفظ می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت وجود تعهدات معتبر و اجرای عملی آنها، این موضوع را از الزامات پیشبرد روند‌های دیپلماتیک و دستیابی به توافق‌های پایدار دانست.

امیری مقدم همچنین بر اهمیت پایبندی طرف‌های مذاکره به تعهدات و تبدیل توافق‌های سیاسی به اقدامات عملی تاکید کرد؛ موضوعی که از دیدگاه ایران، در ایجاد اعتماد متقابل و جلوگیری از تکرار اختلافات نقش مهمی دارد.

ضرورت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای

سفیر ایران در ادامه با اشاره به تحولات و بحران‌های جاری در لبنان، سوریه، یمن و غزه، بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و کمک به برقراری ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.

وی با توجه به شرایط امنیتی منطقه، کاهش تنش‌ها و پیگیری راهکار‌های سیاسی را از الزامات جلوگیری از گسترش بحران‌ها دانست.

این نشست در چارچوب برنامه‌های اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد برای گفت‌و‌گو با مقام‌های دیپلماتیک و بررسی مسائل مهم سیاست خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد و فرصتی برای تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط اقتصادی با پاکستان و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه فراهم کرد.