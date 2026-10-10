به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر و محل سکونت خود، رایگان عضو و از ظرفیت‌ها و خدمات فرهنگی، هنری و ادبی این مجموعه بهره‌مند شوند.

عضویت در مراکز کانون فرصتی برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند تا در کنار دسترسی به کتاب و منابع کتابخانه‌ای، در فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی این مراکز نیز حضور پیدا کنند و از برنامه‌هایی متناسب با گروه‌های سنی خود در طول سال بهره بگیرند.

بر اساس برنامه‌های اجرایی هفته ملی کودک ۱۴۰۵، فراهم کردن امکان عضویت رایگان کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی در سراسر کشور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این هفته است.

این برنامه با هدف گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان به فضا‌های فرهنگی و کتابخانه‌ای و ایجاد فرصت برای ارتباط بیشتر آنان با کتاب، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی اجرا می‌شود.

هفته ملی کودک امسال با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این ایام مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و آموزشی را برای کودکان و نوجوانان در مراکز خود و دیگر فضا‌های مرتبط اجرا خواهد کرد.