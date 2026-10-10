به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حساب کاربری ماریو نوفال، فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، در حالی که توافق بر سر گازوئیل اعلام شد، تحریم‌ها کاهش یافت و زلنسکی این اقدام را هدیه‌ای به پوتین خواند، فقط چند ساعت بعد، شعله‌های آتش در یکی از سایت‌های صادرات سوخت روسیه به آسمان زبانه کشید. گزارش‌ها حاکی از آن است که حمله پهپادی اوکراین سبب آغاز آتش سوزی گسترده‌ای در پایانه فرآورده‌های نفتی پالایشگاه نفت nznp در منطقه روستوف روسیه شده است؛ تاسیساتی که برای ذخیره سازی و ارسال سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن سوخت تصفیه شده ساخته شده است. به گفته یک مقام آمریکایی، ترامپ زمانی به این توافق روی آورد که زلنسکی حدود شش درخواست برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را نادیده گرفته است. حال پرسش این است که آیا این پاسخ کی یف است؟

اگر اوکراین به آتش زدن تاسیساتی ادامه دهد که قرار است این گازوئیل را تامین کنند، دستاورد‌های این توافق بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که وعده داده شده و همچنین نزاع میان واشنگتن و کی یف بر سر حملات به پالایشگاه‌های روسیه، بسیار دشوارتر و ناخوشایندتر خواهد شد.