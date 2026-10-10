جشن خرمن، آیین سنتی و ۱۵۰ ساله مردم روستای زید علیا در شهرستان میاندورود، همه ساله پس از جمع آوری محصولات کشاورزی به ویژه برنج، در این روستا برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جشن خرمن، آیین سنتی و ۱۵۰ ساله مردم روستای زید علیا در شهرستان میاندورود، همه ساله پس از جمع آوری محصولات کشاورزی به ویژه برنج، در گلزار شهدای چهل دخترون این روستا برگزار میشود.

این آیین که ریشه در فرهنگ کشاورزی و سنت‌های دیرین مردمان این خطه دارد، امسال نیز با حضور گسترده اهالی روستا و علاقه‌مندان به فرهنگ بومی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، شرکت کنندگان با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای روستا و اهل قبور را گرامی داشتند. فضای معنوی گلزار شهدای چهل دخترون، حال و هوای خاصی به این آیین بخشیده بود.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از عرضه محصولات سنتی و صنایع دستی محلی برپا شد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. زنان روستایی نیز با پخت غذا‌های محلی و ارائه دستبافت ههای سنتی، جلو‌های دیگر از فرهنگ بومی منطقه را به نمایش گذاشتند.

بر اساس این گزارش، جشن خرمن زید علیا نه تنها فرصتی برای شکرگزاری از نعمت‌های الهی و برداشت محصول است، بلکه به عنوان یک رویداد فرهنگی، نقشی مهم در حفظ و انتقال سنت‌های نیاکان به نسل‌های جوان ایفا میکند.

اهالی روستا با برگزاری این جشن، ضمن پاسداشت آیین‌های کهن، پیوند خود را با ارزش‌های فرهنگی و معنوی سرزمینشان مستحکمتر میکنند.