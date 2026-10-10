فرمانده انتظامی شهرستان قائنات خراسان جنوبی از کشف ۶ هزار و ۸۸۰ لیتر گازوئیل و ۴۵۰ لیتر بنزین از زیر بار لاستیک تریلی غیربومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: مأموران یگان امداد و کلانتری ۱۶ نیمبلوک فرماندهی انتظامی شهرستان قائنات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا فولادی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از یک دستگاه تریلی، ۷ هزار و ۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را که به‌طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

وی گفت: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و دو نفر متهم دستگیر کردند که با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.