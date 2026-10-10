معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری برای توسعه و بهره‌برداری از «سکوی ملی هوشمند حکمرانی نوآور» و ارتقای دانش و مهارت امنیت سایبری کارکنان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به تحولات روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورت ارتقای امنیت سایبری، لزوم افزایش سطح آگاهی و توانمندی کارکنان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی کشور، این تفاهم‌نامه منعقد شد.

محور اصلی این همکاری، توسعه، راه‌اندازی و بهره‌برداری از «سکوی ملی هوشمند حکمرانی نوآور» و استفاده از ظرفیت‌های آن برای طراحی، سازمان‌دهی و اجرای آموزش‌های امنیت سایبری ویژه کارکنان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی است. این اقدام با هدف ارتقای دانش تخصصی، افزایش آمادگی در برابر تهدیدات سایبری و بهبود توانمندی‌های حرفه‌ای کارکنان این حوزه صورت می‌پذیرد.

طرفین در این سند، پنج هدف راهبردی را دنبال می‌کنند که شامل توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سکوی ملی هوشمند حکمرانی نوآور در ارائه آموزش‌های تخصصی و کاربردی، افزایش سطح دانش، مهارت و آمادگی کارکنان فناوری اطلاعات در مواجهه با تهدیدات سایبری، فراهم‌سازی بستر مناسب برای ارزیابی، سنجش و ارتقای اثربخشی آموزش‌های امنیت سایبری و در نهایت تقویت همکاری‌های علمی، فناورانه و اجرایی در راستای توسعه خدمات هوشمند و بهبود فرایند‌های حکمرانی دیجیتال است.

تعهدات معاونت علمی

در بخش تعهدات معاونت علمی، این نهاد متعهد شده است که در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، همکاری در توسعه و بهره‌برداری از سکوی ملی هوشمند حکمرانی نوآور و فراهم‌سازی بستر‌های فنی موردنیاز برای آموزش‌های امنیت سایبری را محقق کند. همچنین معاونت علمی در تأمین و توسعه محتوای آموزشی تخصصی مرتبط با امنیت سایبری بر اساس نیاز‌های سازمان، مشارکت در شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی و فناورانه و طراحی و پیاده‌سازی سازوکار‌های ثبت‌نام و ارزیابی در بستر سکو نقش ایفا خواهد کرد. علاوه بر این، فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی برای برگزاری دوره‌ها و آزمون‌ها، طراحی و اجرای آزمون‌های سنجش مهارت، تهیه گزارش‌های فنی از عملکرد سکو و همکاری در ایجاد سازوکار‌های اعتبارسنجی نتایج آزمون‌ها، از دیگر تکالیف معاونت است. معاونت علمی همچنین بر رعایت کامل ضوابط محرمانگی اطلاعات و الزامات امنیتی در تمامی فرایند‌های این تفاهم‌نامه تأکید دارد.

تعهدات سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز متعهد است، در شناسایی نیاز‌های آموزشی کارکنان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و تعیین اولویت‌ها همکاری جدی داشته باشد. از دیگر وظایف سازمان، شناسایی و معرفی جامعه هدف، فراهم‌سازی مقدمات مشارکت کارکنان، ارائه اطلاعات و مستندات موردنیاز برای توسعه محتوا با رعایت قوانین حفاظت از اطلاعات و همچنین اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های اجرایی برای حضور دستگاه‌ها در برنامه‌های آموزشی است. این سازمان همچنین در ارزیابی نتایج دوره‌ها، بررسی میزان مشارکت کارکنان، ارائه بازخورد‌های لازم برای بهبود کیفیت آموزش‌ها، همکاری در اجرای آزمون‌های سنجش مهارت و در نهایت بهره‌برداری از نتایج ارزیابی‌ها جهت شناسایی نیاز‌های آموزشی آتی و ارتقای توانمندی کارکنان نقش‌آفرینی خواهد کرد.

طرفین با این تفاهم‌نامه، همکاری ساختارمندی را برای ارتقای توانمندی‌های تخصصی در بدنه دولت و در راستای استقرار هوشمند حکمرانی دیجیتال آغاز کرده‌اند.

جذب بیش از ۱۷۰۰ نخبه در دستگاه‌های اجرایی

دکتر حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه با سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف توسعه سکوی ملی هوشمند حکمرانی نوآور و ارتقای امنیت سایبری، از نهایی‌شدن سازوکار‌های جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها خبر داد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته با سازمان اداری و استخدامی و اهتمام دکتر رفیع‌زاده، از دریافت مجوز استخدام ۱۷۵۰ نفر در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اظهار کرد: با توافقات صورت‌گرفته، فراخوان چهارم جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی اوایل آذرماه از سوی بنیاد ملی نخبگان اعلام خواهد شد.

افشین با بیان اینکه تأمین کد استخدامی این ۱۷۵۰ نفر در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی نهایی شده است، این دستاورد را «هدیه‌ای به جامعه نخبگانی کشور» در ایام گرامیداشت روز ملی نخبگان (۱۰ مهرماه) برشمرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از توافق برای بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ در حوزه جذب اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: با حمایت‌های سازمان اداری و استخدامی، برای جذب اعضای هیئت علمی نخبه، کد استخدامی به‌صورت پیش‌دستانه تأمین شده است. با این تدبیر، نخبگانی که به عنوان عضو هیئت علمی جذب می‌شوند، دیگر با چالش‌های پیشین در تامین کد استخدامی مواجه نخواهند بود و فرآیند جذب تسهیل شده است.