غرفه‌های خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و فعالیت‌های ویژه نوجوانان، در کنار تجمعات شبانه مردم خرمشهر، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و حضور فعال حوزه‌های مقاومت بسیج این شهرستان را به نمایش گذاشته است.

برپایی غرفه‌های جهادی، فرهنگی و هنری در تجمعات شبانه مردم خرمشهر

برپایی غرفه‌های جهادی، فرهنگی و هنری در تجمعات شبانه مردم خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، غرفه‌های خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و فعالیت‌های ویژه نوجوانان، در کنار تجمعات شبانه مردم خرمشهر، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و حضور فعال حوزه‌های مقاومت بسیج این شهرستان را به نمایش گذاشته است.

هم‌زمان با برگزاری تجمعات شبانه مردم خرمشهر، غرفه‌هایی با محوریت فعالیت‌های حوزه‌های مقاومت بسیج این شهرستان برپا شده است؛ غرفه‌هایی که با معرفی دستاورد‌ها و فعالیت‌های مجموعه‌های منتخب، فرصتی برای نمایش اقدامات جهادی، فرهنگی و هنری فراهم کرده‌اند.

در یکی از این غرفه‌ها، یکی از عشایر عرب خوزستان از فعالیت گروه‌های جهادی و تلاش برای خدمت‌رسانی به روستاییان و رفع مشکلات مردم می‌گوید؛ فعالیت‌هایی که با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به مناطق مختلف انجام می‌شود.

در غرفه‌ای دیگر، بازی‌های رایانه‌ای زمینه‌ای برای سرگرمی نوجوانان و برقراری ارتباط با نسل جوان فراهم کرده است. در کنار آن، آثار هنری با موضوع شهدا و ایثار، بخشی از برنامه‌های فرهنگی این مجموعه‌ها را تشکیل می‌دهد.

برگزاری نشست‌های جهاد تبیین و سخنرانی‌های شبانه نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه این تجمعات است؛ برنامه‌هایی که در کنار فعالیت‌های فرهنگی، هنری و جهادی، بر تنوع این گردهمایی‌ها افزوده است.

این برنامه‌ها در نهایت با حضور مردم و سر دادن شعار‌هایی در حمایت از نیرو‌های مسلح همراه می‌شود؛ حضوری که در کنار فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، از ادامه مشارکت مردم در تجمعات شبانه خرمشهر حکایت دارد.