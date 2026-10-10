به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ملاک راه‌یابی متسابقان به مرحله نهایی هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت»، کسب امتیاز لازم از تجمیع داوری تلاوت‌های ارسالی در بخش نخست این مرحله و آزمون مفاهیم است.

بخش نخست مرحله نهایی داوری هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت «شباب‌الرضا (ع)» ۱۵ و ۱۶ مهرماه برگزار شد و در این بخش ۳۸ متسابق دختر و پسر براساس گروه‌بندی سه‌گانه در دو بخش غیرتقلیدی و تقلیدی (سبک‌های عبدالباسط، مصطفی اسماعیل و منشاوی) اقدام به ارسال فایل‌های تلاوت خود کرده که از جمله شروط پذیرش فایل ارسالی تلاوت‌های آنها، قرائت آیات تعیین شده از حفظ بود.

از آنجا که دیگر بخش این رقابت‌های قرآنی، آزمون مفاهیم است، بنابراین در هفته جاری و براساس اعلام قبلی، فایل آزمون مفاهیم نیز ارسال خواهد شد تا متسابقان براساس زمانبندی اعلام شده، در این آزمون نیز شرکت کنند.

براساس شیوه‌نامه اجرایی هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» صادره از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت «شباب‌الرضا (ع)» پس از جمع‌بندی نتایج بخش نخست مرحله نهایی داوری این رقابت‌ها و ارزیابی آزمون اخذ شده مفاهیم متسابقان از سوی هیئت داوران، اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی اعلام خواهد شد.

دبیرخانه طرح ملی تلاوت در نظر دارد تا در صورت فراهم آمدن شرایط و مساعد بودن اوضاع حاکم، اختتامیه این رقابت‌ها و تجلیل از برگزیدگان نهایی را به شکل حضوری برگزار کند که تاریخ و زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد.