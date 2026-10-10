وزیر جهاد کشاورزی افزایش توان تولید و صادرات محصولات کشاورزی، تقویت تولید داخلی و بررسی آثار حذف ارز ترجیحی را از محورهای مهم سیاست‌گذاری در این بخش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور، بر ضرورت تداوم رشد بخش کشاورزی و هم‌افزایی همه فعالان این حوزه برای تحقق اهداف تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته، این بخش را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از توان تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد.

نوری گفت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیز از محورهای مورد توجه در سیاست‌گذاری این بخش است؛ موضوعی که با افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زنجیره تولید و عرضه می‌تواند زمینه حضور بیشتر محصولات ایرانی در بازارهای خارجی را فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این مراسم با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی گفت: چگونگی اجرای این سیاست و آثار آن بر تولیدکنندگان، هزینه‌های تولید و بازار محصولات کشاورزی، برای تبیین ابعاد اقتصادی آن اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و ایجاد توازن میان تولید، مصرف و صادرات، از الزامات دستیابی به تولید پایدار به شمار می‌رود افزود: در این مسیر، هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی، تأمین نهاده‌های کشاورزی و برنامه‌ریزی برای بازارهای صادراتی می‌تواند به تقویت تولید داخلی و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی ایران در بازارهای منطقه‌ای کمک کند.