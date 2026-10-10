قیمت گازوئیل در آمریکا از زمان آغاز جنگ واشنگتن و تل آویو علیه ایران در بیش از هفت ماه پیش، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و میانگین بهای آن در سراسر آمریکا روز پنجشنبه به ۶ دلار و ۲۸ سنت در هر گالن رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، دولت ترامپ متحدان آمریکا را تحت فشار گذاشته تا ذخایر اضطراری نفت خود را آزاد کنند و اقداماتی برای گسترش دسترسی به گازوئیل قرمزِ- معاف از مالیات- انجام داده است، اما فعالان صنعت می‌گویند بعید است چنین اقداماتی کمبود جهانی فرآورده‌های نفتی پالایش شده را برطرف کند و سیاست گازوئیل رنگی به دلیل موانع مالیاتی و لجستیکی هنوز نتوانسته پذیرش گسترده‌ای در میان خرده‌فروشان بزرگ پیدا کند.

افزایش قیمت گازوئیل فشار هزینه‌ها را بر کشاورزان آمریکایی و رانندگان کامیون بیشتر کرده است. هزینه‌های زندگی به طور گسترده یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان آمریکایی تلقی می‌شود.